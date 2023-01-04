В Екатеринбурге исполнилась мечта 4-летнего мальчика - он побывал за рулем пожарной машины

Во время экскурсии мальчик смог посидеть за рулем современной пожарной машины Фото: t.me/urfo_info

В одной из пожарных частей Екатеринбурга, в той что в Академическом районе, сегодня удивлялись — к ним в гости пришел 4-летний мальчик. Но не они устроили ему экскурсию по пожарной машине, а он, как настоящий огнеборец, рассказывал им где у них тут рукав, куда топливо заливать, и где оснастка лежит. Артем - всерьез увлекается этой темой. А побывать в настоящей пожарной части так вообще было его новогодней мечтой.

Боевая одежда пожарного для мальчика пока велика Фото: t.me/urfo_info

- Он стал участником проекта «Елка желаний». Шарик с его мечтой снял с елки полпред Президента в УрФО Владимир Якушев, - объяснили в пресс-службе полномочного представителя Президента в УрФО. - С мальчиком была его мама, Светлана, которая рассказала, что Артем с самого раннего возраста мечтает стать пожарным, дома у него множество пожарных машин, и он уже хорошо разбирается в их устройстве.

Мальчику показали не только современную пожарную машину, но и повозку с бочкой, с помощью которой в Екатеринбурге тушили пожары 100 лет назад. На память об экскурсии ему подарили игрушечную пожарную машину.