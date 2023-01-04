После снегопада убирать дороги Свердловской области выехало больше 400 машин

Уборочная техника борется с зимней скользкостью и снежными наносами Фото: Михаил ФРОЛОВ

На дорогах Свердловской области продолжается борьба с последствиями обрушившегося на регион снегопада. В этом участвует больше 400 уборочных машин.

- Бороться с зимней скользкостью и снежными наносами на линию вышли 246 комбинированных дорожных машин, 43 автомобиля с отвалом, 68 автогрейдеров и 47 единиц другой техники, - уточняют в департаменте информационной политики Свердловской области. -

Министерство транспорта и дорожного хозяйства призывает воздержаться во время снегопада от дальних поездок. Также в министерстве транспорта отмечают, что если вам все таки пришлось отправиться в путь, соблюдайте ПДД, не превышайте скорость и внимательнее относитесь к дорожным условиям. Они сейчас сложные.