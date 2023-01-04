В Екатеринбурге ночью пьяные грабители унесли из ресторана кассу с мелочью для размена

Один из злоумышленников забрал не только кассу, но и два смартфона со стола Фото: t.me/patryltv

Поздно ночью он вошел, взял кассу и ушел... Так вкратце можно описать происходящее на записи с камеры видеонаблюдения ресторана на улице Добролюбова в Екатеринбурге. Она запечатлела, как в ночь на 4 января трое злоумышленников проникли внутрь, чтобы поживиться. В кадр, правда, попал лишь один из них.

- Как рассказали владельцы, злоумышленники высадили окно, ограбили кассу и похитили вдобавок телефоны, - отмечают в ГУ МВД по Свердловской области. - Из ресторана украли кассу, в которой было всего семь тысяч рублей для размена и два рабочих iPhone.

По версии владельцев ресторана, сами грабители были пьяны. Как позже выяснилось, злоумышленники разбили одну из створок окна напротив кухни. Оба украденных телефона были старыми. У одного так вообще экран разбит. А кассовый аппарат, который они похитили, сам по себе стоит больше четырех тысяч рублей

- Заявление о проникновении поступило в ОП № 5, - прокомментировали в УМВД по Екатеринбургу. - В настоящее время сотрудники территориального ОВД проводят проверку по данному факту, принимаются меры к розыску злоумышленников. По результатам разбирательства будет принято обоснованное решение.