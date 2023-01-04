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НовостиОбщество4 января 2023 7:05

На борьбу с болезнями сердца в Свердловской области направят больше 210 миллионов

Эти деньги получат сосудистые отделения региона
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
Деньги предназначены для приобретения медицинского оборудования

Деньги предназначены для приобретения медицинского оборудования

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Больницы Свердловской области в этом году получат 210,5 миллионов рублей. Эти деньги будут направлены на борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом рассказали в региональном правительстве.

- Средства предназначены для приобретения оборудования для семи первичных сосудистых отделений Свердловской области и регионального сосудистого центра, - объясняют в Департаменте информационной политики Свердловской области.

Деньги будут выделены по программе «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». В прошлом году, например, по ней было приобретено 595 единиц медицинского оборудования для учреждений региона.