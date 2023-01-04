Эксперты из Екатеринбурга рассказали, как легко выйти на работу после праздников

К середине выходных покатайтесь на коньках, погуляйте по лесу... Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чтобы легко после праздников выйти на работу, желательно начать готовиться к этому уже во время самих праздников.

Используйте длинные выходные для самого главного – выспитесь. Найдите себе несколько дней, чтобы спать столько, сколько вашему организму будет нужно. При возможности лягте несколько раз спать, не ставя будильник, дав себе проснуться, когда организм полностью отдохнет.

Ближе к середине выходных начинайте проводить время активнее: покатайтесь на коньках, погуляйте по лесу, либо проведите время с детьми катаясь на санках на снежной горке.

Питайтесь в меру, не переедайте и старайтесь делать акцент на растительной пище, овощах и фруктах. Витамины и полезные вещества, содержащиеся в растительной пище, помогут улучшить обмен веществ и придадут вам бодрости.

Выйдя на работу, начните день с легких заданий, наведите порядок на рабочем месте, разберите почту. Не стоит торопиться, полезно будет составить список дел на день или даже набросать цели на год.

Полезные привычки для эффективной работы:

- Если у вас сидячая работа старайтесь при любой возможности, в том числе в обеденный перерыв, пройтись или побыть активным

- Делайте себе пятиминутки физической активности: вставайте, разминайте мышцы, пройдитесь по коридору

- Не питайтесь слишком плотно в обеденный перерыв: это будет вызывать сонливость и еще большую усталость. Выбирая чем перекусить, отдавайте предпочтение крупам и салатам. При возможности съедайте яблоко или апельсин.

- Откажитесь от курения в рабочее время. Многим удается бросить курить из-за лени выходить зимой на мороз для перекура

Напоминаем, что поддержание здорового образа жизни и физической активности, является средством профилактики, в том числе онкологических заболеваний. Подробнее: profilaktica.ru