Полиция Екатеринбурга начала пятидневную операцию по поиску детей, гуляющих допоздна

Операция пройдет с 4 по 9 января Фото: отделение по связям с общественностью УМВД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге сотрудники полиции организовали операцию «Комендантский патруль», которая пройдет с 4 по 9 января. Они будут искать на улицах детей, гуляющих допоздна без родителей. - Отдельное внимание сотрудники полиции уделяют детям, состоящим на профилактическом учете, склонным к самовольным уходам из дома, бродяжничеству, находящимся в розыске, - уточняют в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу. - Полицейские проверяют места концентрации несовершеннолетних, среди которых торгово-развлекательные, досуговые учреждения, точки общепита и прочее. Патрулированием этих мест займутся мобильные группы из сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних, участковых, ППС и ГИБДД.