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НовостиПроисшествия4 января 2023 4:51

Под Талицей команда добровольцев-огнеборцев вместе с МЧС потушила сильный пожар в доме

Пламя распространилось на площадь в 244 квадратных метра
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
Архивный снимок Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Архивный снимок Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Во втором часу ночи 4 января помощь пожарных потребовалась в поселке Троицкий, что под Талицей. Там загорелся частный жилой дом. Огонь распространился на площадь в 244 квадратных метра. - В тушении пожара были задействованы три единицы техники и десять человек личного состава, в том числе добровольная пожарная дружина поселка Троицкий, - сообщают в ГУ МЧС по Свердловской области. К 04.34 открытое горение было ликвидировано. Полностью работы на месте ЧП пожарными были завершены в 09.00. По предварительной информации, никто из людей не пострадал.