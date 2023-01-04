Под Талицей команда добровольцев-огнеборцев вместе с МЧС потушила сильный пожар в доме

Архивный снимок Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Во втором часу ночи 4 января помощь пожарных потребовалась в поселке Троицкий, что под Талицей. Там загорелся частный жилой дом. Огонь распространился на площадь в 244 квадратных метра. - В тушении пожара были задействованы три единицы техники и десять человек личного состава, в том числе добровольная пожарная дружина поселка Троицкий, - сообщают в ГУ МЧС по Свердловской области. К 04.34 открытое горение было ликвидировано. Полностью работы на месте ЧП пожарными были завершены в 09.00. По предварительной информации, никто из людей не пострадал.