В лесах Свердловской области расплодились енотовидные собаки и барсуки

Теперь медведей в Свердловской области больше 4 тысяч Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

В лесах региона выросло количество медведей, барсуков и енотовидных собак. К такому заключению пришли специалисты департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира в результате полевых учетов.

Эксперты учитывали численность 10 видов диких животных в период с весны по осень.

- Количество зверей и птиц в области в пределах колебания популяции. Наблюдается тенденция увеличения большинства видов. Это означает, что обитатели живут в комфортных условиях, им достаточно корма. Разнообразие животных не изменилось, массовой миграции зверей и птиц в другие регионы нет», - отметил директор департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира региона Александр Кузнецов.

В сравнении с 2021 годом, в лесу стало больше барсуков – восемь тысяч особей. А число енотовидных собак увеличилось до 5860. Также эксперты учли бобров, которых стало - 26 тысяч. Количество медведей в лесах выросло на 55 особей и теперь число косолапых в регионе – 4301.

Способ подсчета животных у каждого вида особый. Например, медведей считают с момента пробуждения до впадения в спячку. А число косолапых хозяев леса помогают определить следы жизнедеятельности.