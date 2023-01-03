Стало известно, какая сумма едва не сгорела в пожаре после ДТП с инкассаторским автомобилем

Фото: паблик «Инцидент Нижний Тагил»

В Нижнем Тагиле, 31 декабря, около 21:30 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием инкассаторской машины. Тогда, 53-летний водитель ГАЗ-2705 двигался по Восточному шоссе, но вылетел в кювет и врезался в дерево. Инкассаторский автомобиль загорелся, а водитель успел спастись от огня.

Как сообщает информационное агентство «Между строк» в тот день автомобиль перевозил очень крупную сумму.

- В ту ночь на рейсе ГАЗ-2705 водитель перевозил примерно 12 миллионов рублей, - сообщает издание «Между строк» со ссылкой на свой источник, знакомый с ситуацией.

Впоследствии деньги перегрузили в другой автомобиль коллеги пострадавшего мужчины.

В пресс-службе ГУ МЧС России также комментировали произошедшее ДТП.

- В 20:56 поступило сообщение о ДТП на Северном шоссе с участием грузового автомобиля. В результате аварии есть пострадавший. К месту ДТП выезжали пожарно-спасательные подразделения, - отмечают спасатели областного ГУ МЧС.

Пожар тушили 2 единицы техники и 6 спасателей. Обстоятельства происшествия устанавливали сотрудники ГИБДД.