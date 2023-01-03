В Екатеринбурге на Рождество проведут трезвый рэйв

Организаторы уверяют, что такой формат поможет рэйверам избавиться от зажимов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге пройдет трезвый рэйв «КРУГ». Его создали организаторы из творческого объединения «Племя». Подобная концепция заявлена, как уникальная в своем роде. Креативная вечеринка состоится на Рождество ночью в банкетном зале «Мечты» на Базовом переулке, 64.

Организаторы сообщают, что это будет всеобщая танцевальная медитация. Она поможет снять рэйверам зажимы в теле, ощутить счастье без использования так называемого допинга.

Участникам безалкогольного рэйв-таинства обещают много света, ощущений, мистического и романтического действа. Ранее, подобные мероприятия проводились творческой группой в парке Маяковского.

Ранее, уральский священник создал клуб для детей и подростков и назвал его «Чилим с батей». На встречах с молодежью батюшка играет с школьниками в настольные игры, устраивает чаепития.