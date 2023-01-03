Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 января 2023 13:55

В Екатеринбурге на Рождество проведут трезвый рэйв

Формат вечеринки подразумевает под собой коллективную медитацию без алкоголя
Маргарита РАЗУМОВА
Маргарита РАЗУМОВА
Организаторы уверяют, что такой формат поможет рэйверам избавиться от зажимов

Организаторы уверяют, что такой формат поможет рэйверам избавиться от зажимов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге пройдет трезвый рэйв «КРУГ». Его создали организаторы из творческого объединения «Племя». Подобная концепция заявлена, как уникальная в своем роде. Креативная вечеринка состоится на Рождество ночью в банкетном зале «Мечты» на Базовом переулке, 64.

Организаторы сообщают, что это будет всеобщая танцевальная медитация. Она поможет снять рэйверам зажимы в теле, ощутить счастье без использования так называемого допинга.

Участникам безалкогольного рэйв-таинства обещают много света, ощущений, мистического и романтического действа. Ранее, подобные мероприятия проводились творческой группой в парке Маяковского.

Ранее, уральский священник создал клуб для детей и подростков и назвал его «Чилим с батей». На встречах с молодежью батюшка играет с школьниками в настольные игры, устраивает чаепития.