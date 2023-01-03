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НовостиОбщество3 января 2023 13:20

МЧС выпустили экстренное предупреждение из-за морозов и снегопада

Аномальные холода задержатся в Свердловской области до 8 января
Маргарита РАЗУМОВА
Маргарита РАЗУМОВА
Синоптики прогнозируют похолодание до -30 градусов

Синоптики прогнозируют похолодание до -30 градусов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Спасатели Свердловской области со ссылкой на синоптиков предупредили жителей Екатеринбурга и Свердловской области об аномальных холодах. Минусовые температуры задержатся в регионе на все новогодние каникулы вплоть до 8 января.

- По данным синоптиков, с 4 по 8 января в Свердловской области ожидается аномально холодная погода, снегопады. Соблюдайте правила безопасности и бдительны, - отмечают спасатели ГУ МСЧ России по Свердловской области.

Согласно данным Уралгидрометцентра, завтра, 4 января, в Свердловской области ночью похолодает до -30 в северной части области.

Ранее, сотрудники областного ГИБДД обратились к водителям из-за похолодания и снегопадов. Из-за большого количества осадков, гололеда ухудшается обстановка на городских дорогах и трассах. В очередной раз водителям напомнили о необходимости соблюдения скоростного режима.