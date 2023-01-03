Больше 4,5 тысяч уральских семей получили награду «Совет да любовь»

Знак отличия вручают семьям, прожившим 50 лет вместе и имеющим как минимум 1 ребенка Фото: Алексей БУЛАТОВ

За 2022 год в Свердловской области 4499 семей, отметивших «золотую свадьбу» и проживших вместе более 50 лет получили награду. Знак отличия «Совет да любовь» - благодарность от региона за вклад в развитие демографии, создание крепких семейных уз. Об этом сообщает информационный портал Свердловской области.

- Крепкая семья - это нравственная основа общества и залог здорового развития нового поколения. Мы благодарим пары, получившие награду «Совет да любовь». На своем примере они показывают молодым людям, любовь, верность и преданность друг другу, - рассказал министр соцполитики региона Андрей Злоказов.

Помимо нагрудного знака в виде восьмиконечной звезды, супругам полагается награждение – пять тысяч рублей. В Свердловской области награду начали выдавать супругам с 2011 года. Обладателями знака отличия уже стали 61954 семей.