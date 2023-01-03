ГИБДД Свердловской области выступило с предупреждением из-за снегопада

Сотрудники МЧС предупреждали о непогоде

Госавтоинспекторы Свердловской области напоминают водителям о том, что важно соблюдать скоростной режим и ПДД в период неблагоприятной погоды. Ранее, сотрудники Уралгидрометцентра, а также пресс-службы МЧС предупреждали о непогоде в январские праздники.

- Водители должны учитывать, как дорожные, так и погодные условия. Необходимо быть предельно внимательными и снижать скорость. Также воздержитесь от резких маневров, к тому же если среди пассажиров есть дети. Не забывайте об увеличении дистанции до других авто на дороге, - предупредили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

Также водителям советуют выбирать светлое время суток для поездок в другие города.

Напомним, в ночь на 3 января на трассе «Пермь-Екатеринбург» произошло смертельное ДТП с участием двух «легковушек». Двое человек скончались на месте происшествия, а еще 6 пострадавших были госпитализированы.