Завершены поиски 66-летней пенсионерки из Нижнего Тагила

Фото: соцсети поискового отряда «Лиза Алерт»

Ранее, в Нижнем Тагиле разыскивали пропавшую 66-летню пенсионерку Нину Маликову. На связь с родными женщина выходила в последний раз 27 декабря 2022 года. С тех пор о ее местонахождении было ничего неизвестно.

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» сообщили в социальных сетях, 1 января, что Нина Маликова погибла.

- Найдена, погибла. Соболезнования родным и близким, - сообщили волонтеры поискового отряда на своей странице «ВКонтакте».

Поиски женщины вели в районе Вагонки.

Обстоятельства гибели женщины не уточняются. «КП-Екатеринбург» обратились за комментарием в пресс-группу полиции Нижнего Тагила, а также регионального СК.

Ранее, в свердловском поселке Кедровка пропала 18-летняя девушка. О ее местонахождении было ничего неизвестно с 31 декабря 2022 года.