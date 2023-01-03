Минфин Свердловской области нашел нарушения при подготовке к Универсиаде-2023

На одни и те же мероприятия средства выделялись дважды Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министерство финансов Свердловской области обнаружило нарушения при подготовке к летним Всемирным студенческим играм. Это стало известно в результате плановой проверки использования субсидий из областного бюджета. Их предоставили в 2020 – 2021 годах для АНО «Исполнительная дирекция «Универсиада-2023». Об этом сообщает информационное агентство ЕАН со ссылкой на документ.

Судя по документу, который есть в распоряжении редакции ЕАН, на одни и те же мероприятия были выделены средства из областного бюджета дважды.

- Не произведено выполнение показателей результативности предоставления субсидии. В ходе исполнения договора допущено уменьшение объема услуги без уменьшения оплаты, - сообщается в документе.

Однако, точная сумма ущерба для бюджета не обозначается. Участие в софинансировании и строительстве объектов инфраструктуры принимает и федерация.

Ранее, проведение Универсиады-2023 уже оказывалось под угрозой срыва. Так как ряд стран оказывал давление по отмене Всемирных студенческих игр.