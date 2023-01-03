В Минздраве сообщили о состоянии пострадавших в ДТП на трассе «Пермь-Екатеринбург»

Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области

На трассе «Пермь-Екатеринбург» произошла смертельная авария. В результате столкновения легковых автомобилей Lada Largus и Renault Duster погибло 2 человека – молодая девушка и пятилетний ребенок. По данным областного ГИБДД в аварии также получили серьезные увечья 6 человек.

В пресс-службе областного Минздрава рассказали о состоянии пострадавших. По данным пресс-службы Минздрава, на 10:00 стало известно, что погибли 2 человека на месте ДТП, а пострадали в аварии 6 человек.

- Остальные пострадавшие с травмами были экстренно доставлены в медицинские учреждения Ревды и Первоуральска. Пострадавшим врачи оказывают необходимую помощь, - пояснили в пресс-службе Минздрава.

Напомним, в автомобиле Lada был пристегнут только водитель, а также в специальном детском кресле на заднем сидении находился пятилетний ребенок. Остальные пассажиры были не пристегнуты.