В Березовском в новогоднюю ночь пропала молодая девушка

Фото: Лиза Алерт
В поселке Кедровка, который расположен в Березовском городском округе ищут молодую девушку. Восемнадцатилетняя Валерия Щупова пропала в новогоднюю ночь, 31 декабря 2022 года. Об этом сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт» в социальных сетях.
Известно, что в день пропажи девушка была одета в темно-синюю куртку, черные легинсы, темные ботинки и шапку. В настоящий момент ее никто не видел.
Приметы:
Рост 165 сантиметров
Худощавое телосложение
Темно-русые волосы
Карие глаза
Если вам известна информация о том, где может находиться Валерия Щупова, позвоните по указанным в ориентировке телефонам.
Ранее, в Екатеринбурге пропала 29-летняя девушка Наталья Елисеева. К поискам девушки подключились волонтеры Лиза Алерт, а также полицейские.