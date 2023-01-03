В Березовском в новогоднюю ночь пропала молодая девушка

Фото: Лиза Алерт

В поселке Кедровка, который расположен в Березовском городском округе ищут молодую девушку. Восемнадцатилетняя Валерия Щупова пропала в новогоднюю ночь, 31 декабря 2022 года. Об этом сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт» в социальных сетях.

Известно, что в день пропажи девушка была одета в темно-синюю куртку, черные легинсы, темные ботинки и шапку. В настоящий момент ее никто не видел.

Приметы:

Рост 165 сантиметров

Худощавое телосложение

Темно-русые волосы

Карие глаза

Если вам известна информация о том, где может находиться Валерия Щупова, позвоните по указанным в ориентировке телефонам.

Ранее, в Екатеринбурге пропала 29-летняя девушка Наталья Елисеева. К поискам девушки подключились волонтеры Лиза Алерт, а также полицейские.