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НовостиОбщество3 января 2023 6:38

В Кольцово задержали и отменили несколько авиарейсов

Вылеты переносятся из-за непогоды
Маргарита РАЗУМОВА
Маргарита РАЗУМОВА
Два рейса до Антальи были отменены

Два рейса до Антальи были отменены

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В аэропорту Кольцово перенесены сразу несколько авиарейсов. Информация об этом следует из онлайн-табло на официальном сайте.

Проблемы с вылетами из Кольцово произошли из-за плохой погоды. В Екатеринбурге обещали похолодание после непродолжительной оттепели. Кроме того, ранее синоптики предупреждали уральцев о предстоящей непогоде и снегопадах.

Фото: скриншот

Фото: скриншот

Так, 3 января, авиарейс «Аэрофлота» из Екатеринбурга в Москву на 15:20 был перенесен на 16:40. Также компания перенесла полет в Магнитогорск с 06:20 до 17:30.

Самолеты «Уральских авиалиний», которые следовали из Екатеринбурга до Сочи также вылетят в пункт назначения вместо 09:05 только в 18:45. Также рейс этой компании в 12:30 перенесен на 18:55.

Кроме того, некоторые самолеты и вовсе не состоятся. Так, полет из Екатеринбурга до Антальи авиалиниями Corendon в 16:30, а также 22:55 был отменен.