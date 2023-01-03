На строительство дорог в Академическом выделят 1,7 миллиарда рублей

Финансирование будет осуществляться в несколько этапов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Академическом районе власти выделили на ремонт нескольких дорог 1,7 миллиарда рублей. В мэрии уже объявлены аукционы на поиск подрядчиков на официальном сайте Госзакупок.

Так, запланирован ремонт дорожного полотна на улице Академика Парина – от участка на Профессора Матвеева, до Чкалова. В бюджете заложено более 714 миллионов рублей на проведение работ. Срок выполнения реконструкции указан до 31 декабря 2026 года.

В постановлении, которое подписал глава города Алексей Орлов указано, что средства на реконструкцию дорог будут выделять в несколько этапов. А именно, в 2023 году эта сумма составит 189 миллионов рублей. В 2024 году – около 25 миллионов, а еще через год 108 миллионов.

Также в постановлении сообщается, что контроль за проведением работ возлагается на заместителя мэра Екатеринбурга – Рустама Галямова.