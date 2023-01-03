На Вторчермете мужчина под Новый год украл елку

Очевидцы сообщают, что ель была совсем маленькой Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Екатеринбурге жители Вторчермета возмутились из-за кражи елки. Дерево росло во дворе на улице Военная. Видеоролик с похищением главного новогоднего символа опубликовало сообщество «ВКонтакте» «Район Вторчермет». Кража произошла в самый канун нового года.

На видеоролике видно, как мужчина подкрадывается к дереву и нещадно вырывает его. А затем, он поспешно удаляется в сторону других дворов.

- Несколько лет назад елку посадил дедушка с внуком во дворе. Проснулись и захотели нарядить елку, а ее не было. Дерево было совсем небольшим, примерно по колено. Вот такой нехороший пример родители показали детям. И на воровство ведь шел целенаправленно, - возмутилась подписчица паблика, пожелавшая не раскрывать своего имени.

Ранее, в центре Нижнего Тагила двое мужчин попытались украсть сразу три елки. Варварское нападение на елочки произошло у кофейни и попало на записи с видеокамер. Украсть их не получилось, так как они были надежно скреплены. В полиции Нижнего Тагила отметили, что заявление на похитителей не поступало.