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НовостиОбщество3 января 2023 5:59

На Вторчермете мужчина под Новый год украл елку

Дерево росло во дворе несколько лет
Маргарита РАЗУМОВА
Маргарита РАЗУМОВА
Очевидцы сообщают, что ель была совсем маленькой

Очевидцы сообщают, что ель была совсем маленькой

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Екатеринбурге жители Вторчермета возмутились из-за кражи елки. Дерево росло во дворе на улице Военная. Видеоролик с похищением главного новогоднего символа опубликовало сообщество «ВКонтакте» «Район Вторчермет». Кража произошла в самый канун нового года.

На видеоролике видно, как мужчина подкрадывается к дереву и нещадно вырывает его. А затем, он поспешно удаляется в сторону других дворов.

- Несколько лет назад елку посадил дедушка с внуком во дворе. Проснулись и захотели нарядить елку, а ее не было. Дерево было совсем небольшим, примерно по колено. Вот такой нехороший пример родители показали детям. И на воровство ведь шел целенаправленно, - возмутилась подписчица паблика, пожелавшая не раскрывать своего имени.

Ранее, в центре Нижнего Тагила двое мужчин попытались украсть сразу три елки. Варварское нападение на елочки произошло у кофейни и попало на записи с видеокамер. Украсть их не получилось, так как они были надежно скреплены. В полиции Нижнего Тагила отметили, что заявление на похитителей не поступало.