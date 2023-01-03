Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиНедвижимость3 января 2023 4:49

Жители Нижнего Тагила пожаловались на обледеневший подъезд

Лестницы и перила покрыты льдом из-за коммунальной аварии
Маргарита РАЗУМОВА
Маргарита РАЗУМОВА
Фото: скриншот видео

Фото: скриншот видео

В Нижнем Тагиле жители дома улицы Юности, 3/1 пожаловались на скованный льдом подъезд. Из-за коммунальной аварии и затопления на лестницах и перилах образовалась мощная корка льда. Об этом сообщает паблик «Инцидент Нижний Тагил» в социальной сети «ВКонтакте».

Автор поделился видео, на котором запечатлена обстановка в подъезде после аварии.

- Наш подъезд теперь напоминает ледяную пещеру. Он весь напрочь скован льдом, - рассказывает подписчик Александр.

«КП-Екатеринбург» обратились в пресс-службу «Водоканал НТ» за комментарием. На момент публикации ответ от организации не поступил.

Ранее, в Нижнем Тагиле произошла коммунальная авария в районе Луганского моста. Это произошло из-за утечки воды на магистральном водопроводе.