Жители Нижнего Тагила пожаловались на обледеневший подъезд

Фото: скриншот видео

В Нижнем Тагиле жители дома улицы Юности, 3/1 пожаловались на скованный льдом подъезд. Из-за коммунальной аварии и затопления на лестницах и перилах образовалась мощная корка льда. Об этом сообщает паблик «Инцидент Нижний Тагил» в социальной сети «ВКонтакте».

Автор поделился видео, на котором запечатлена обстановка в подъезде после аварии.

- Наш подъезд теперь напоминает ледяную пещеру. Он весь напрочь скован льдом, - рассказывает подписчик Александр.

«КП-Екатеринбург» обратились в пресс-службу «Водоканал НТ» за комментарием. На момент публикации ответ от организации не поступил.

Ранее, в Нижнем Тагиле произошла коммунальная авария в районе Луганского моста. Это произошло из-за утечки воды на магистральном водопроводе.