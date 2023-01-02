В Североуральске мужчина отдал почти 2 млн рублей мошенникам

Аферист представился сотрудником ФСБ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Североуральске 35-летний отдал больше 1,9 миллиона рублей мошенникам. Об этом сообщает городское ОМВД.

- Заявитель пояснил, что накануне, 22.12.2022, ему позвонил неизвестный, представился старшим следователем ФСБ по Екатеринбургу и сообщил, что его лицевой счет был взломан мошенниками и в настоящее время на его имя незаконно открываются потребительские кредиты с целью дальнейшего незаконного списания, - говорится в сообщении.

Лжесиловик заявил, что уральцу вместе с сотрудником банка нужно сделать ряд процедур. Аферисты продолжили общение с потерпевшим через мессенджер. Мошенник под видом сотрудника банка сообщил, что деньги нужно перевести в резервный фонд банка.

Мужчина обналичил 308,4 тысячи рублей и через банкомат отправил на указанные счета. После этого он взял 800 тысяч рублей в кредит и перевел их аферистам. 23 декабря потерпевший снова взял кредит - 431 тысячу рублей. 24 декабря он взял 350 тысяч рублей в кредит. И только после этого мужчина понял, что стал жертвой мошенников.