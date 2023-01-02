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НовостиОбщество2 января 2023 14:30

В Екатеринбурге снесли флигель старинной усадьбы

Там построят многоэтажку
Анастасия ЛОБАНОВА
Анастасия ЛОБАНОВА
Летом 2022 года статус земли под усадьбой изменили для высотной застройки

Летом 2022 года статус земли под усадьбой изменили для высотной застройки

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге снесли флигель усадьбы Волкова на улице Куйбышева, 99. Об этом сообщает портал E1.RU со ссылкой на очевидцев.

- Это уже традиция — сносить здания в праздники, - заявил горожанин.

Летом 2022 года мэр Алексей Орлов подписал постановление о смене статуса этой земли. В документе утверждается межевание территории в квартале улиц Карла Маркса, Луначарского, Куйбышева и Мамина-Сибиряка.

Дом Волкова имел статус культурного наследия. Документ дал земле статус «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)».