В Екатеринбурге снесли флигель старинной усадьбы

Летом 2022 года статус земли под усадьбой изменили для высотной застройки
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге снесли флигель усадьбы Волкова на улице Куйбышева, 99. Об этом сообщает портал E1.RU со ссылкой на очевидцев.
- Это уже традиция — сносить здания в праздники, - заявил горожанин.
Летом 2022 года мэр Алексей Орлов подписал постановление о смене статуса этой земли. В документе утверждается межевание территории в квартале улиц Карла Маркса, Луначарского, Куйбышева и Мамина-Сибиряка.
Дом Волкова имел статус культурного наследия. Документ дал земле статус «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)».