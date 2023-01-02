В Екатеринбурге снесли флигель старинной усадьбы

Летом 2022 года статус земли под усадьбой изменили для высотной застройки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге снесли флигель усадьбы Волкова на улице Куйбышева, 99. Об этом сообщает портал E1.RU со ссылкой на очевидцев.

- Это уже традиция — сносить здания в праздники, - заявил горожанин.

Летом 2022 года мэр Алексей Орлов подписал постановление о смене статуса этой земли. В документе утверждается межевание территории в квартале улиц Карла Маркса, Луначарского, Куйбышева и Мамина-Сибиряка.

Дом Волкова имел статус культурного наследия. Документ дал земле статус «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)».