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НовостиОбщество2 января 2023 13:31

В Свердловской области продлили предупреждение о снегопаде

Непогода ожидается 3 января
Анастасия ЛОБАНОВА
Анастасия ЛОБАНОВА
Температура днем составит -6…-8 градусов

Температура днем составит -6…-8 градусов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области предупреждение о сильном снегопаде продлили на 3 января. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

- Непогода способствует ухудшению видимости, образованию снежных заносов и скользкого дорожного покрытия, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ночь на 3 января температура опустится до -8…-10 градусов. Днем потеплеет до -6…-8 градусов. Ветер будет западной четверти 4-9 метров в секунду, порывы могут доходить до 13 метров в секунду.

Синоптики уже предупреждали о непогоде 2 января. В регионе ожидались сильные снегопады. Автомобилистов призывали отказаться от дальних поездок.