Свердловские тренеры спортивных школ получат статус педагогов

С 9 января 56 спортивных школ получат лицензии на осуществление образовательной деятельности Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 2023 года тренеры спортивных школ Свердловской области получат статус преподавателей. Такой документ подписал губернатор Евгений Куйвашев. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

С 9 января 56 спортивных школ получат лицензии на осуществление образовательной деятельности. Новый статус позволит тренерам получать льготы, предусмотренные для педагогов, и участвовать в конкурсах учителей.

- Заявки на проведение процедуры лицензирования всеми организациями предоставлены, - заявила первый заместитель министра образования и молодежной политики региона Нина Журавлева.

Договоренности о статусе педагогов для тренеров спортивных школ были достигнуты во время совещания с участием регионов России, посвященного использованию материального наследия международных спортивных соревнований.