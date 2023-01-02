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НовостиОбщество2 января 2023 11:33

В Юго-Западном районе внезапно погасла елка

Гирлянды не выдержали морозов
Анастасия ЛОБАНОВА
Анастасия ЛОБАНОВА
От пониженных температур выключилось реле

От пониженных температур выключилось реле

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Екатеринбурге в Юго-Западном районе в новогоднюю ночь внезапно погасла елка. 1 января огоньки тоже не зажглись. Об этом сообщает портал E1.RU.

- Может, произошла какая-то авария, но два дня елка не горит. Причем свет в парке есть, - рассказал местный житель.

Речь идет о елке в парке имени Архипова. В районной администрации объяснили, что гирлянды не выдержали морозов. От пониженных температур выключилось реле. Неисправность уже устранили.

Ранее стало известно, что к Новому году жители Свердловской области срубили 14 тысяч елок, получив на это разрешении лесничеств. Но были и те, кто хотел сделать это незаконно.