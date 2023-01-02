В Екатеринбурге выставили на торги земли экс-депутата Язева

Бывший депутат является банкротом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на торги выставили два земельных участка бывшего депутата Госдумы Валерия Язева, являющегося банкротом. Об этом сообщает портал E1.RU.

- Поскольку лоты выставлены на торги посредством публичного предложения, значит, первые и повторные торги не состоялись по причине отсутствия заявок, - объяснил руководитель уральского офиса «Арбитраж.ру» Артем Комсюков.

При этом сейчас на торгах лоты будут дешеветь на 5% от начальной цены каждые три дня. Первый лот – земля площадью 3,2 тысячи квадратных метров в свердловском поселке Рассоха. Участок продают за 20 миллионов рублей. На земле стоит баня площадью 362 тысячи «квадратов». Второй лот – земля площадью 2,9 тысячи квадратных метров в Мытищинском районе (Подмосковье) за 18,17 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге выставили на торги недвижимость ОАО «Ювелиры Урал» бывшего депутата Госдумы Валерия Язева за 273,6 миллионов рублей. «Ювелиры Урала» попали под банкротство три года назад, после чего актив пытался реализовать банк «Интеза», но его никто не приобрел.