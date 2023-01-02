В Екатеринбурге полиция поймала вора велосипеда за 16 тысяч рублей

Подозреваемым оказался 23-летний нигде не работающий и ранее судимый местный житель Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге полиция поймала вора велосипеда Rush Hour за 16 тысяч рублей. Об этом сообщает городское УМВД.

- Еще в начале сентября владелец велобайка сообщил в полицию, что неизвестный похитил принадлежащий ему двухколесный транспорт, - говорится в сообщении.

Велосипед украли из подъезда многоэтажки на улице Краснолесья. Силовикам удалось установить подозреваемого. Им оказался 23-летний нигде не работающий и ранее судимый за имущественные преступления местный житель.

Молодого человека доставили в дежурную часть. Он признался в преступлении. Задержанный рассказал, что продал велосипед скупщикам. На парня завели дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (Кража).