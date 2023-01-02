В Кольцово задерживают два рейса

Один из рейсов задерживают из-за позднего прибытия самолета Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 2 января задерживаются два рейса. Это следует из данных онлайн-табло аэропорта Кольцово.

Борт Уфу вылетит позже на полчаса. А рейс в Салехард опаздывает на два с половиной часа.

- Вылет рейса в Уфу задерживается из-за сложных метеоусловий в пункте назначения, - объяснили «КП-Екатеринбург» в Кольцово.

Также там рассказали, что вылет в Салехард задерживается из-за позднего прибытия воздушного судна в Кольцово.

Ранее стало известн6о, что 12 декабря пассажирам рейса Москва - Екатеринбург пришлось пять часов ждать своего вылета. Борт задержали в аэропорту Шереметьево.