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НовостиОбщество2 января 2023 8:29

В Кольцово задерживают два рейса

Один из вылетов откладывается на 2,5 часа
Анастасия ЛОБАНОВА
Анастасия ЛОБАНОВА
Один из рейсов задерживают из-за позднего прибытия самолета

Один из рейсов задерживают из-за позднего прибытия самолета

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 2 января задерживаются два рейса. Это следует из данных онлайн-табло аэропорта Кольцово.

Борт Уфу вылетит позже на полчаса. А рейс в Салехард опаздывает на два с половиной часа.

- Вылет рейса в Уфу задерживается из-за сложных метеоусловий в пункте назначения, - объяснили «КП-Екатеринбург» в Кольцово.

Также там рассказали, что вылет в Салехард задерживается из-за позднего прибытия воздушного судна в Кольцово.

Ранее стало известн6о, что 12 декабря пассажирам рейса Москва - Екатеринбург пришлось пять часов ждать своего вылета. Борт задержали в аэропорту Шереметьево.