В Кольцово задерживают два рейса

Один из рейсов задерживают из-за позднего прибытия самолета
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге 2 января задерживаются два рейса. Это следует из данных онлайн-табло аэропорта Кольцово.
Борт Уфу вылетит позже на полчаса. А рейс в Салехард опаздывает на два с половиной часа.
- Вылет рейса в Уфу задерживается из-за сложных метеоусловий в пункте назначения, - объяснили «КП-Екатеринбург» в Кольцово.
Также там рассказали, что вылет в Салехард задерживается из-за позднего прибытия воздушного судна в Кольцово.
Ранее стало известн6о, что 12 декабря пассажирам рейса Москва - Екатеринбург пришлось пять часов ждать своего вылета. Борт задержали в аэропорту Шереметьево.