Свердловчане срубили 14 тысяч елок к Новому году

Этой зимой ель от 2,1 до 3 метров стоила 184 рубля Фото: Алексей БУЛАТОВ

К Новому году жители Свердловской области срубили 14 тысяч елок, получив на это разрешении лесничеств. Но были и те, кто хотел сделать это незаконно. На них составлено три протокола об административных правонарушениях и возбуждено одно уголовное дело.

- Больше всего договоров купли-продажи лесных насаждений заключено на хвойные деревья высотой до двух метров. Но выбирали елки и выше четырех метров — ими украшали дворы жилых домов, - говорится в сообщении департамента информационной политики региона.

Этой зимой ель до метра стоила чуть больше 60 рублей, дерево от 2,1 до 3 метров стоило 184 рубля, а свыше 4 метров — больше 300 рублей. Участки, где могла быть незаконная вырубка, находились перед праздниками под усиленной охраной. Территории ежедневно патрулировали лесники и полиция.