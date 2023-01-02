В Асбесте до конца новогодних праздников полиция устроит рейд по подросткам

Рейды будут проводиться с 4 по 9 января Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Асбесте с 4 по 9 января полиция будет проводить рейды по соблюдению подростками комендантского часа. Об этом сообщает МО МВД «Асбестовский».

- Данное мероприятие организуется с целью выявления и пресечении фактов нахождения детей в местах, нахождение которых может нанести вред их здоровью, в том числе подростков до 16 лет в ночное время в общественных местах без сопровождения законных представителей, - говорится в сообщении.

Подростков будут искать на улицах, в парках, на стадионах, кладбищах, во дворах, подъездах, лестничных площадках, вокзалах, в общепите и магазинах.

Ранее стало известно, что общественный порядок в новогоднюю ночь в Екатеринбурге и Свердловской области обеспечили больше 1,3 тысячи сотрудников полиции, Росгвардии и специалистов негосударственных организаций.