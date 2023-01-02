В Екатеринбурге загорелся жилой дом

Огонь тушили 10 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге вечером 1 января загорелся жилой дом на улице Щорса. Об этом сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

- На площади шесть квадратных метров повреждено домашнее имущество в квартире, расположенной на третьем этаже муниципального пятиэтажного этажного жилого дома, - говорится в сообщении.

Спасатели эвакуировали по лестничным маршам 25 человек. Огонь тушили 10 человек личного состава и 3 единицы спецтехники. Сообщение о пожаре поступило в 23:05. Через 12 минут огонь удалось локализовать. В 23:20 открытое горение было ликвидировано. Проливку и разбор сгоревших конструкций завершили в 01:39.

Ранее, 31 декабря 2022 года, в Екатеринбурге ранним утром вспыхнул трехэтажный частный дом на улице Охотников. Площадь возгорания достигла 300 квадратных метров.