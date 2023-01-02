Свердловская школьница попала в Книгу рекордов России

Рекорд зарегистрировали 21 декабря Фото: Анастасия Осипова

Школьница из Верхней Пышмы Диана Дальке попала в Книгу рекордов России. Она стала самой высокой 11-летней девочкой.

Рекорд зарегистрировали 21 декабря 2022 года. Рост свердловчанки составляет 189,7 сантиметра.

Ранее в Екатеринбурге произошло настоящее предновогоднее чудо. Собака породы американский булли родила сразу 17 щенков. Это редко не только для породы, но и вообще может быть рекордом в собачьем мире. Владельцы собаки подали заявку в Книгу рекордов России.

А в сентябре 2022 года в Нижнем Тагиле 10-летний Тимофей Брызгалов установил рекорд по количеству отжиманий от пола за одну минуту. Он смог сделать 24 раза с амплитудой 80+.