В Нижнем Тагиле после ДТП сгорел инкассаторский автомобиль

Водитель успел выскочить из горящего автомобиля. Фото: паблик "Инцидент Нижний Тагил"

31 декабря в 21 час в Нижнем Тагиле инкассаторский автомобиль попал в ДТП, а потом загорелся. Об этом пишет издание «Между строк».

Инцидент произошел напротив здания 21/3 по Северному шоссе. 53-летний водитель автомобиля ГАЗ-2705, двигаясь в направлении Восточного шоссе со стороны поселка Северный, вылетел в кювет и врезался в дерево.

Сразу после этого инкассаторский автомобиль вспыхнул, а водитель поспешил выбраться из кабины. Прибывшие на место медики диагностировали у мужчины ушиб носа и сотрясение головного мозга.