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НовостиОбщество1 января 2023 14:05

Космонавт из Екатеринбурга успел 15 раз за сутки встретить Новый год

Сергей Прокопьев рассказал, как отметил праздник на МСК
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Сергей Прокопьев с коллегами поздравили россиян. Фото: Роскосмос

Сергей Прокопьев с коллегами поздравили россиян. Фото: Роскосмос

Космонавт из Екатеринбурга Сергей Прокопьев вместе с коллегами успел 15 раз за сутки встретить Новый год во время полета на Международной космической станции.

Первый раз 2023 год экипаж станции встретил в 13:06 31 декабря по столичному времени во время полета над Тихим океаном, а в последний раз, когда в Москве было уже 13:51 1 января, пролетая над Гавайскими островами.

По данным Роскосмоса, отечественные космонавты накрыли стол только один раз, чтобы встретить Новый год по московскому времени. Сам Прокофьев рассказал, что было на праздничном столе экипажа.

- Белуга, креветки, черная икра. Все, правда, в небольшом количестве и консервированное. Главным блюдом надеемся сделать что-то наше традиционное, салат «Оливье», - говорит космонавт из Екатеринбурга.