Свердловские полицейские обеспечили порядок в новогоднюю ночь

Нарушений общественного порядка удалось не допустить. Фото: предоставлено полковником Валерием Горелых

Общественный порядок в новогоднюю ночь в Екатеринбурге и Свердловской области обеспечили больше 1 300 сотрудников свердловского гарнизона полиции вместе с представителями Росгвардии и специалистов негосударственных организаций.

По данным пресс-секретарь регионального Главка МВД Валерия Горелых, в ночь на 1 января в Свердловской области в массовых новогодних мероприятиях приняли участие 23,5 тысячи уральцев.

В регионе люди отдыхали в 79 ледовых городках и других общественных местах. Стражам порядка удалось не допустить нарушений порядка.

- Свердловский гарнизон полиции вместе с членами ДНД, казаками и представителями частных охранных объединений продолжает работу в режиме повышенной оперативной готовности, - рассказал полковник Горелых.