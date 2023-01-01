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НовостиОбщество1 января 2023 12:17

Свердловские полицейские обеспечили порядок в новогоднюю ночь

В праздничных мероприятиях приняли участие 23,5 тысячи человек
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Нарушений общественного порядка удалось не допустить. Фото: предоставлено полковником Валерием Горелых

Нарушений общественного порядка удалось не допустить. Фото: предоставлено полковником Валерием Горелых

Общественный порядок в новогоднюю ночь в Екатеринбурге и Свердловской области обеспечили больше 1 300 сотрудников свердловского гарнизона полиции вместе с представителями Росгвардии и специалистов негосударственных организаций.

По данным пресс-секретарь регионального Главка МВД Валерия Горелых, в ночь на 1 января в Свердловской области в массовых новогодних мероприятиях приняли участие 23,5 тысячи уральцев.

В регионе люди отдыхали в 79 ледовых городках и других общественных местах. Стражам порядка удалось не допустить нарушений порядка.

- Свердловский гарнизон полиции вместе с членами ДНД, казаками и представителями частных охранных объединений продолжает работу в режиме повышенной оперативной готовности, - рассказал полковник Горелых.