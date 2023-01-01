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НовостиОбщество1 января 2023 11:14

В Свердловской области объявили штормовое предупреждение

На регион идут снегопады
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
На Средний Урал идут снегопады

На Средний Урал идут снегопады

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области на 2 января 2023 года объявлено штормовое предупреждение. С таким заявлением выступили в региональном МЧС.

Причиной непогоды станут сильные снегопада и гололедица, из-за чего спасатели просят уральцев соблюдать правила безопасности.

Изменения в погоде 2 января могут провоцировать осложнение ситуации на дорогах, поэтому внимательными стоит быть и пешеходам, и автомобилистам. Находясь за рулем, нужно соблюдать дистанцию, избегать резких маневров.

- Стоит по возможности ограничить поездки на дальние расстояния, - предупреждают в МЧС по Свердловской области.

В случае возникновения опасных ситуаций за помощью нужно обращаться в экстренные службы по телефонам 101 и 112.