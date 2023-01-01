В Свердловской области объявили штормовое предупреждение

На Средний Урал идут снегопады
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Свердловской области на 2 января 2023 года объявлено штормовое предупреждение. С таким заявлением выступили в региональном МЧС.
Причиной непогоды станут сильные снегопада и гололедица, из-за чего спасатели просят уральцев соблюдать правила безопасности.
Изменения в погоде 2 января могут провоцировать осложнение ситуации на дорогах, поэтому внимательными стоит быть и пешеходам, и автомобилистам. Находясь за рулем, нужно соблюдать дистанцию, избегать резких маневров.
- Стоит по возможности ограничить поездки на дальние расстояния, - предупреждают в МЧС по Свердловской области.
В случае возникновения опасных ситуаций за помощью нужно обращаться в экстренные службы по телефонам 101 и 112.