В Свердловской области объявили штормовое предупреждение

На Средний Урал идут снегопады Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области на 2 января 2023 года объявлено штормовое предупреждение. С таким заявлением выступили в региональном МЧС.

Причиной непогоды станут сильные снегопада и гололедица, из-за чего спасатели просят уральцев соблюдать правила безопасности.

Изменения в погоде 2 января могут провоцировать осложнение ситуации на дорогах, поэтому внимательными стоит быть и пешеходам, и автомобилистам. Находясь за рулем, нужно соблюдать дистанцию, избегать резких маневров.

- Стоит по возможности ограничить поездки на дальние расстояния, - предупреждают в МЧС по Свердловской области.

В случае возникновения опасных ситуаций за помощью нужно обращаться в экстренные службы по телефонам 101 и 112.