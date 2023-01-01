Новый оперативный штаб в Свердловской области займется защитой населения

Подразделение возглавил Евгений Куйвашев Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев возглавил новый оперативный штаб, который займется защитой населения региона, а также удовлетворением нужд Вооруженных сил РФ. Такая информация содержится в документе на портале правовой информации.

В состав нового оперативного штаба помимо главы региона вошли мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова. В списке также есть руководители областных управлений силовых структур.

Фото: официальный портал правовой информации

Ранее в Свердловской области был сформирован оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, который координировал действия волонтеров, публиковал статистику заболеваемости и следил за работой ковидариев и распределением бесплатных лекарств.