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НовостиПолитика1 января 2023 8:35

Новый оперативный штаб в Свердловской области займется защитой населения

Подразделение возглавил губернатор Евгений Куйвашев
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Подразделение возглавил Евгений Куйвашев

Подразделение возглавил Евгений Куйвашев

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев возглавил новый оперативный штаб, который займется защитой населения региона, а также удовлетворением нужд Вооруженных сил РФ. Такая информация содержится в документе на портале правовой информации.

В состав нового оперативного штаба помимо главы региона вошли мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова. В списке также есть руководители областных управлений силовых структур.

Фото: официальный портал правовой информации

Фото: официальный портал правовой информации

Ранее в Свердловской области был сформирован оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, который координировал действия волонтеров, публиковал статистику заболеваемости и следил за работой ковидариев и распределением бесплатных лекарств.