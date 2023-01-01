О местонахождении Ильнара Бахтиарова ничего не известно с 30 декабря. Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт"

В Екатеринбурге пропал 20-летний парень. О местонахождении Ильнара Бахтиарова ничего не известно с 30 декабря. К его поискам подключились волонтеры отряда «ЛизаАлерт».

Публикуем приметы пропавшего молодого человека. Рост 173 сантиметра, худощавое телосложение, глаза серо-голубые, темно-русые волосы.

Перед исчезновением Ильнар был одет в черную шапку, темно-зеленую куртку, темно-синие спортивные штаны и черные ботинки.

Информацию о парне можно передать в полицию по телефонам 02 или 112, либо в поисковый отряд по телефону 8 800 700 54 52.