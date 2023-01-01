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НовостиОбщество1 января 2023 7:45

В ТЦ Екатеринбурга 31 декабря скопились длинные очереди

Горожане закупались продуктами и подарками перед Новым годом
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
На кассах в "Гиперболе" скопились внушительные очереди

На кассах в "Гиперболе" скопились внушительные очереди

Фото: Алексей БУЛАТОВ

31 декабря в нескольких гипермаркетах в торговых центрах Екатеринбурга на кассах возникли длинные очереди, так как горожане в свой первый выходной массово отправились за продуктами к праздничному столу и подарками.

По информации корреспондентов «КП-Екатеринбург», длинные очереди на протяжении дня наблюдались в «Ашане» в ТЦ «Мега», в «Гиперболе» в ТЦ «Гринвич» и ТЦ «Пассаж», а также в гипермаркете «О’Кей» в ТРЦ «Радуга Парк».

Отметим, что 1 января некоторые гипермаркеты Екатеринбурга закрыты, либо начинают работу позже обычного. ТРЦ «Радуга Парк» работает в обычном режиме, ТРЦ «Мега» - с 14 часов, «Ашан» здесь откроется только завтра. Также, например, не работают сегодня строительные гипермаркеты. Так, «Леруа Мерлен» откроет двери для покупателей 2 января.