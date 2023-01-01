Новогодняя ночь на Урале стала самой холодной на этой неделе

Екатеринбург пережил самую холодную ночь на этой неделе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новогодняя ночь на 1 января 2023 года в Екатеринбурге и Свердловской области стала самой холодной на этой неделе. На севере Среднего Урала столбики термометра опустили до отметки в минус 32 градуса. В Екатеринбурге в ночь на 1 января было – 28 градусов, утром – минус 26 градусов.

В воскресенье, 1 января 2023 года, в Екатеринбурге переменная область с прояснениями, возможны небольшие осадки. Днем столбики термометров зафиксируются на отметке в – 16 градусов. Ветер юго-восточный 4-6 метров в секунду.

Напомним, что 2 января в столицу Среднего Урала придет резкое потепление. В Екатеринбурге ожидается от 6 до 8 градусов ниже нуля.