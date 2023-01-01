С 1 января 2023 года в Свердловской области увеличились социальные выплаты Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Екатеринбурге и Свердловской области с 1 января 2023 года изменился размер социальных выплат льготным категориям граждан.

Если один из родителей уклоняется от алиментов, то второй получает на ребенка 1078 рублей в месяц. Столько же с 1 января получает мать ребенка, если отец призван на военную службу, либо получает профессиональное военное образование.

В случае, если отцовство ребенка не установлено, то мать получает 1436 рублей в месяц, столько же теперь будет получать усыновитель ребенка, который не состоит в браке, и столько же полагается опекуну или попечителю ребенка, отцовство у которого не установлено.

Многодетный родитель или усыновитель, который живет вместе с несовершеннолетними детьми, теперь получает 2873 рублей в месяц.

Семьи, где доход на одного человека не превышает размер прожиточного минимума, и где воспитываются дети в возрасте от 3 до 7 лет, получают от 7 300 до 14 600 рублей. Если в семье воспитывается ребенок с ограниченными возможностями здоровья, то один из родителей получает 1609 рублей в месяц.

Мать, родившая одновременно двух детей, либо третьего ребенка, получит от государства единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей.

Тот, кто усыновил ребенка-инвалида, получает от государства единовременно 580 227 рублей. При усыновлении ребенка от 10 лет государство единовременно платит 290 116 рублей. При усыновлении двух и более детей, которые являются братьями или сестрами, получает один раз 290 116 рублей.

Малоимущие семьи или малоимущие одинокие жители Свердловской области получают от 282 до 560 рублей, пострадавшие от политических репрессий получают теперь по 1686 рублей.

Также есть ряд льгот по проезду и питанию в школах для многодетных семей.

Мобилизованные участники специальной военной операции единовременно получают по 20 тысяч рублей, каждый из детей мобилизованных участников СВО в возрасте до 18 лет и до 23 лет, в случае обучения на очной форме, получает единовременно 20 тысяч рублей.