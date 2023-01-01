Врач из Екатеринбурга рассказал, как пережить похмелье

Специалист дал несколько простых советов на 1 января Фото: Олег УКЛАДОВ

Главный профильный специалист Минздрава Свердловской области Андрей Чекмарёв рассказал, как пережить похмелье и облегчить себе состояние в новогодние праздники, если вы перебрали с алкоголем.

По словам Андрея Чекмарева, на следующий день после алкогольного отравления нужно пить простую негазированную воду в количестве 2-3 литров. В еде придется быть более избирательным, чем во время празднования. Идеально подойдут нежирные супы, которые помогут прийти организму в норму.

По возможности нужно прогуляться на свежем воздухе. Прогулка не должна быть утомительной. В случае, если у вас болит голова, то нужно принять обычную дозу анальгетика, который нельзя совмещать с алкоголем.

В случае резкого ухудшения состояния нужно обратиться в скорую помощь.