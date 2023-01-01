Тушить пожар в селе на Урале выехали 15 спасателей

Пожарные оперативно потушили огонь в новогоднюю ночь Фото: Алексей БУЛАТОВ

В селе Троицкое под Богдановичем в Свердловской области в 23:15 31 декабря на пульт дежурного МЧС поступил тревожный сигнал о пожаре в доме по улице Ленина.

Здесь на площади в 100 квадратных метров горел дом. На место ЧП незамедлительно выехали четыре экипажа и 15 пожарных, которые приступили к тушению кровли, перекрытий и надворных построек.

По данным пресс-службы МЧС по Свердловской области, в 23:26 огонь удалось локализовать, через 6 минут спасатели ликвидировали открытое горение, а к 0:50 завершили проливку и разбор конструкций. Никто из людей не пострадал.

Напомним, что в Екатеринбурге блогер HiMan попросил деньги у своих подписчиков на ремонт своего коттеджа на Широкой Речке, который сильно пострадал от пожара.