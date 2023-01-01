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НовостиОбщество1 января 2023 4:31

В Екатеринбург идет резкое потепление

Прогноз погоды в Екатеринбурге на 2 января 2023 года
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Потепление придет в Екатеринбург 2 января

Потепление придет в Екатеринбург 2 января

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбург после сильных холодов, установившихся в уральской столице перед Новым годом, идет резкое потепление.

Прогноз погоды в Екатеринбурге на 2 января 2023 года

1 января 2023 года, утром в Екатеринбурге – 26 градусов, малооблачно. Днем ожидается небольшой снег, станет немного теплее – до – 18 градусов. Вечером и ночью в первый день нового года также будет – 18 градусов.

2 января в столице Среднего Урала станет значительно теплее: утром – 12 градусов, днем всего – 8, к ночи – 6 градусов. На протяжении суток будет идти снег.

3 января небольшие снегопады продолжатся. Температура воздуха составит днем – 11 градусов, ночью – до – 15 градусов.

Подробный прогноз погоды на новогодние праздники 2023 в Екатеринбурге – по ссылке.