Стражи порядка патрулируют улицы и торговые центры. Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу

В новогодние праздники в начале 2023 года на улицы Екатеринбурга выходит «Комендантский патруль». Так названа профилактическая акция, в рамках которой полицейские задерживают подростков, гуляющих в вечернее и ночное время без сопровождения взрослых.

- Стражи порядка проверяют места концентрации несовершеннолетних. Мобильные группы для патрулирования указанных мест созданы из числа сотрудников полиции и представителей других субъектов профилактики, - рассказываю в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Стражи порядка призвали горожан следить за досугом своих детей и принимать участие в его организации. Главное, чтобы подростки не оставались без постоянного присмотра.

Отметим, что в конце декабря в одном из торговых центров полицейские, чтобы проверить, как ведет себя молодежь.

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