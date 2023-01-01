Стражи порядка патрулируют улицы и торговые центры. Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу
В новогодние праздники в начале 2023 года на улицы Екатеринбурга выходит «Комендантский патруль». Так названа профилактическая акция, в рамках которой полицейские задерживают подростков, гуляющих в вечернее и ночное время без сопровождения взрослых.
- Стражи порядка проверяют места концентрации несовершеннолетних. Мобильные группы для патрулирования указанных мест созданы из числа сотрудников полиции и представителей других субъектов профилактики, - рассказываю в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.
Стражи порядка призвали горожан следить за досугом своих детей и принимать участие в его организации. Главное, чтобы подростки не оставались без постоянного присмотра.
Отметим, что в конце декабря в одном из торговых центров полицейские, чтобы проверить, как ведет себя молодежь.
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