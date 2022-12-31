Под Каменском-Уральским в столкновении иномарки и внедорожника пострадали два человека

Фото: паблик Вконтакте "Инцидент. Каменск-Уральский"

Возле деревни Монастырка под Каменском-Уральским днем 31 декабря 18-летний парень за рулем иномарки Škoda вылетел на встречную полосу и столкнулся с «Нивой». В результате ДТП пострадали два человека.

- В аварии пассажир и водитель отечественного внедорожника получили переломы, а 18-летний водитель иномарки сбежал с места ДТП, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Ранее стало известно, что на федеральной трассе «Екатеринбург – Пермь» под Ревдой столкнулись две иномарки, одна из которых от удара вылетела в кювет. На место происшествия выезжали машины скорой, а также пожарные.

Авария произошла на 298 километре трассы, иномарка Renault выехала на встречную полосу и столкнулась с Opel. Пострадавших в ДТП нет.