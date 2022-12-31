Под Ревдой легковушка вылетела в кювет после столкновения с иномаркой

Для ликвидации последствий аварии временно ограничивалось движение транспорта Фото: Алексей БУЛАТОВ

На федеральной трассе «Екатеринбург – Пермь» под Ревдой столкнулись две иномарки, одна из которых от удара вылетела в кювет. На место происшествия выезжали машины скорой, а также пожарные.

- Авария произошла на 298 километре трассы, иномарка Renault выехала на встречную полосу и столкнулась с Opel. Пострадавших нет. Для ликвидации последствий аварии временно ограничивалось движение транспорта. Сейчас транспорт следует в обычном режиме, - сообщили «КП-Екатеринбург» в УГИБДД по Свердловской области.

Напомним, ранее в ДТП на трассе Екатеринбург-Тюмень пострадали двое детей. Водитель Kia Ceed уснул за рулем и влетел в грузовой автомобиль «АФ 476200» на 190 км автодороги.

Известно, что в момент аварии в салоне легковушки находилось пять человек. Двое взрослых и трое детей. Семья направлялась из Нижневартовска в Башкирию на новогодние праздники.