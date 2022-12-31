В Екатеринбурге 10-летний мальчик получил в подарок портативную колонку из рук министра

Юный уралец увлекается классическим вокалом и поет в хоре, поэтому современный гаджет поможет ему слушать больше музыки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 10-летний Еремей Потапов получил в подарок на Новый год портативную колонку из рук главы Минстроя Свердловской области Михаила Волкова. Такое стало возможным, благодаря «Елке желаний».

Юный уралец увлекается классическим вокалом и поет в хоре, поэтому современный гаджет поможет ему слушать больше музыки, а также записывать на него сотни песен.

- Очень важно то, что ты уверен, что мечты сбываются, и они всегда должны жить в тебе, - заявил министр Михаил Волков.

Мама мальчишки по имени Кристина рассказала, что ее сын был очень доволен подарком, при этом подарок стал для всей семьи приятным сюрпризом, а атмосфера волшебства однозначно удалась.