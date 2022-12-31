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НовостиПроисшествия31 декабря 2022 11:23

В Екатеринбурге компания парней устроила драку в супермаркете

Инцидент произошел в торговом павильоне, который расположен по адресу Машиностроителей, 65
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
В полиции отметили, что зарегистрировали сообщение о произошедшем

В полиции отметили, что зарегистрировали сообщение о произошедшем

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге компания парней устроила драку прямо в торговом павильоне магазина «Монетка», инцидент произошел в супермаркете, который расположен по адресу Машиностроителей, 65. Очевидцы происшествия рассказали Telegram-каналу «Злой Екатеринбуржец», что молодые люди напали на продавцов.

- Одного из продавцов пнули в лицо, а уходя, бросили бутылку в окно супермаркета. Причина конфликта неизвестна. На место происшествия выезжала группа быстрого реагирования, но нападавшие успели сбежать, - поделились свидетели конфликта.

В полиции отметили, что зарегистрировали сообщение о произошедшем. В настоящее время службой участковых уполномоченных проводится проверка.

- Полиция устанавливает обстоятельства и лиц, причастных к инциденту. По результатам разбирательства будет принято обоснованное решение, - уточнили в УМВД России по Екатеринбургу.